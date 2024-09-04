Зиеш намерен расторгнуть контракт с «Галатасараем» и перейти в клуб из Катара — Беркане

31-летний крайний нападающий «Галатасарая» Хаким Зиеш намеревается расторгнуть контракт с турецким клубом и перейти в одну из катарских команд. Об этом сообщает журналист Ханиф Бен Беркане в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент марокканский футболист ведёт переговоры с несколькими клуба из Катара, включая «Аль-Гарафу», где выступает, например, бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу.

В минувшем сезоне Зиеш принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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