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Сафонов назвал лучших, по его мнению, игроков и тренеров стартового отрезка РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва, а также голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва лучшими игроками стартового отрезка текущего сезона РПЛ. Среди тренеров он выделил Михаила Галактионова («Локомотив») и Деяна Станковича («Спартак»).

— Назовите трёх лучших игроков по итогам семи туров.

— Глушенков, Лунёв и Воробьёв.

— А кого из тренеров?

— Галактионов и Станкович, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. «Спартак» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.