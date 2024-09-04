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Сафонов назвал лучших, по его мнению, игроков и тренеров стартового отрезка РПЛ

Сафонов назвал лучших, по его мнению, игроков и тренеров стартового отрезка РПЛ
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Футбольный агент Алексей Сафонов назвал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва, а также голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва лучшими игроками стартового отрезка текущего сезона РПЛ. Среди тренеров он выделил Михаила Галактионова («Локомотив») и Деяна Станковича («Спартак»).

— Назовите трёх лучших игроков по итогам семи туров.
— Глушенков, Лунёв и Воробьёв.

— А кого из тренеров?
— Галактионов и Станкович, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. «Спартак» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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