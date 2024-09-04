Дюгарри: рядом с Винисиусом видна техническая ограниченность Мбаппе

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил выступление нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на старте нынешнего сезона.

«Он забил в первом матче и только что сделал дубль. Если придерживаться строго статистики, то это успех. Однако, несмотря на важные статистические данные и голы, Килиан Мбаппе был посредственен в игре в течение очень, очень долгого времени, будь то сборная Франции, «ПСЖ» или, как сейчас, мадридский «Реал».

Мбаппе должен совершенствоваться в роли нападающего: в борьбе, в физике, в игре головой, в технических качествах. Он всё меньше и меньше делает разницу, и это должно заставить его задуматься. Ему нужно будет прогрессировать.

Мы также видим технические ограничения Мбаппе. Нам известно, что он не входит в десятку самых техничных игроков [в мире]. И сегодня на фоне такого игрока, как Винисиус, его ограниченность очевидна», — приводит слова Дюгарри Mundo Deportivo.

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