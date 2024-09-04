Николай Комличенко ответил на вопрос о будущем на фоне новостей об уходе из «Ростова»

29-летний нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на новости о возможном уходе из клуба в конце трансферного окна.

«Останусь ли я в «Ростове»? Ещё же не конец трансферного окна. Поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Я хорошо себя чувствую в «Ростове» и никуда не рвусь, но никто не знает, что случится», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Комличенко готов принять предложения о трансфере из «Ростова», если они будут поступать.

Напомним, Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. За это время форвард провёл 103 матча, забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 11 очков и на текущий момент занимает седьмое место.

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Комличенко и Черников сцепились во время товарищеского матча: