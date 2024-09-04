Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России отправилась в Ханой на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии, на которых команда вылетела в Ханой — столицу Вьетнама. Там национальная команда проведёт два сентябрьских товарищеских матча. Отмечается, что дорога до места назначения займёт около девяти часов.

«В ХАНОООООООЙ! Там так сладко. Бьётся сердце несеверных гор. P. S. Этот текст нужно пропеть», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Отметим, 2 сентября футболисты собрались в Новогорске и провели первую тренировку, после чего и отправились в столицу Вьетнама.

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Обе встречи начнутся в 16:00 мск. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче, который проходил 7 июня со сборной Беларуси в Минске, команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 4:0.

Как сборная России играет при Карпине: