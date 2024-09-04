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Сборная России отправилась в Ханой на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России отправилась в Ханой на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
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Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии, на которых команда вылетела в Ханой — столицу Вьетнама. Там национальная команда проведёт два сентябрьских товарищеских матча. Отмечается, что дорога до места назначения займёт около девяти часов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В ХАНОООООООЙ! Там так сладко. Бьётся сердце несеверных гор. P. S. Этот текст нужно пропеть», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Отметим, 2 сентября футболисты собрались в Новогорске и провели первую тренировку, после чего и отправились в столицу Вьетнама.

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Обе встречи начнутся в 16:00 мск. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче, который проходил 7 июня со сборной Беларуси в Минске, команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 4:0.

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