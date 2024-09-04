Гурцкая резко высказался в адрес футболистов московского «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру московского «Динамо».

«В «Динамо» играют три трупа. Как можно с Дасой и Бальбуэной бороться за что-то? Макаров, который выходит на поле. Это просто какая-то жесть. Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за девять миллионов...» — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Ахматом» на стадионе «ВТБ Арена», игра состоится 15 сентября и начнётся в 15:00 по московскому времени.

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