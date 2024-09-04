Президент «Барселоны» прокомментировал проблему команды с регистрацией новичков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о проблеме регистрации новичков в летнее трансферное окно, из-за которой чемпион Европы Дани Ольмо не смог сыграть в первых двух матчах за новый клуб.

«Не считаю, что мы продаём иллюзии. Подписание контракта с Nike вывело бы нас к правилу 1 к 1 и позволило бы зарегистрировать игроков без каких-либо проблем, но спорт не всегда совпадает с экономикой. Мы не достигли соотношения 1 к 1, потому что не хотели этого.

Мы посчитали, что это не было необходимым или целесообразным. Мы знали, что существуют и другие решения проблемы регистрации игроков. Хорошую работу для решения проблемы провёл спортивный директор Деку, осуществивший грамотную политику продаж и аренд игроков, которая помогла сэкономить.

Подписав контракт с Nike, мы могли бы закрыть все сделки. Но это было ни к чему в такой спешке. Мы работаем над сделкой тщательно, ведь планируем подписать лучший контракт с техническим спонсором в мировом футболе. К декабрю мы надеемся достичь соотношения 1 к 1.

Регистрация Ольмо? Врачи предоставили ясные и убедительные медицинские отчёты о травме Кристенсена, тогда мы смогли зарегистрировать Дани», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков после четырёх туров.

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