Гурцкая назвал сумму трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, сколько московский «Спартак» получил за трансфер нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Десять, но с учётом того, что «Спартаку» два миллиона евро надо будет отдать, клуб получит восемь миллионов. Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские», — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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