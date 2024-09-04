Тони Кроос обратился с просьбой к болельщикам сборной Германии

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос обратился к болельщикам национальной команды.

«Такое ощущение, что моя последняя игра была несколько дней назад. Я думаю, что за последние три месяца мы достигли чего-то, чего нам не хватало в последние несколько лет, а именно наличия команды, которая вдохновляет болельщиков. Несколько игроков, которые формировали команду, больше не в ней — это шанс для новых футболистов.

Я прошу людей поддерживать национальную сборную и стоять за неё. Я знаю ребят, которые играют за национальную сборную, как футболистов, но также и как людей. Я думаю, что они заслуживают того, чтобы их поддерживали. Мы увидели на Евро, что игрокам легче, когда за них стоит страна, чем когда в них сомневаются», — приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии встречалась с испанской национальной командой. Бундестим уступила со счётом 1:2.

Полузащитник провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.

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