«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Симакана из «Лейпцига»

Саудовский «Аль-Наср» объявил в социальных сетях о переходе французского защитника Мохамеда Симакана из «Лейпцига».

«Симакан. Один из нас», — говорится в публикации пресс-службы «Аль-Насра».

Воспитанник французского «Страсбурга» Симакан перешёл в «Лейпциг» в 2021 году, сумма отступных составила € 15 млн. По данным Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость защитника составляет € 35 млн. Центральный защитник, способный также закрыть позицию на правом фланге, в текущем розыгрыше Бундеслиги провёл один матч. В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Аль-Наср» располагается на пятой строчке турнирной таблицы саудовской Про-лиги по итогам двух туров.