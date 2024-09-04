В «Барселоне» раскрыли, как Левандовски отреагировал на проблемы клуба с ФФП

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Когда Левандовски услышал, что мы можем приложить некоторые усилия для достижения финансового ​​фэйр-плей, он предложил свой контракт. Я очень ценю это, но сказал ему, что в этом нет необходимости», — приводит слова Лапорты ESPN в соцсети X (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в четырёх матчах каталонской команды во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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