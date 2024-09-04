В «Барселоне» не смогли ответить на вопрос о возможном срыве трансфера Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе.

«Я не говорю об игроках, которые не играют в «Барселоне», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Уильямса связывали с «Барселоной». По сообщениям СМИ, каталонцы хотели приобрести игрока в летнее трансферное окно, однако переход не состоялся из-за разногласий между клубами.

В минувшем сезоне 22-летний вингер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: