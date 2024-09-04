Ловчев: уход Соболева в «Зенит» — серьёзный удар по имиджу «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского клуба в петербургский «Зенит».

«Уход Соболева — серьезный удар по имиджу «Спартака». Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется «Зенит». Мы же читаем — он сказал, что думает только о «Зените», и его после этого отстранили от тренировок с командой. А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений. А в ситуации с Соболевым — это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба — то, что от них в «Зенит» уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», — приводит слвоа Ловчева «РИА Новости Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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