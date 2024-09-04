Тимур Гурцкая оценил шансы на переход Даниила Глебова в «Спартак» из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Глебова в московский «Спартак».

«Я удивлюсь, если трансфер случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока – и сразу завалит сезон.

Нахождение «Ростова» в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка «купи-продай». Не забывайте, у «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли?» — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

Даниил Глебов выступает в составе «Ростова» с января 2019 года. За этот период он принял участие в 178 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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