Мадридский «Реал» хочет подписать Родри

28-летний испанский футболист, победитель чемпионата Европы 2024 года Родри может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает испанское издание Diario AS в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность подписания испанца уже в 2025 году.

Напомним, Родри был признан лучшим футболистом минувшего чемпионата Европы — 2024, который он выиграл в составе сборной Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне опорный полузащитник провёл 50 игр, забил девять голов и сделал 14 результативных передач.