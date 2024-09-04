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Французский хавбек Браими: «Факел» поддерживают люди по всему миру

Французский хавбек Браими: «Факел» поддерживают люди по всему миру
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25-летний французский левый полузащитник «Факела» Мохамед Браими рассказал, следят ли за клубом из Воронежа люди из других стран.

«Следят ли мои близкие и друзья из других стран за воронежским «Факелом»? Да, друзья из Алжира, Франции, Болгарии, а также прежние товарищи по командам, которые играют сейчас в разных странах: Швейцарии, Бельгии, Кипре, Индонезии, Австралии. Так что «Факел» поддерживают люди по всему миру», — приводит слова Браими официальный сайт воронежского клуба.

Левый хавбек Мохамед Браими выступал за «Факел» на правах аренды из болгарского «Ботева» с февраля по июнь 2023 года. В июле 2024 года футболист вернулся в воронежский клуб на полноценный контракт.

После семи сыгранных туров РПЛ «Факел» занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место, набрав четыре очка в семи матчах.

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