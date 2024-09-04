«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-защитника юношеской сборной Беларуси

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» сообщил о переходе из белорусского ФК «Минск» 23-летнего флангового защитника Глеба Гурбана. Контракт с футболистом подписан со сроком действия в течение трёх сезонов — до июня 2026 года.

В текущем белорусском сезоне-2024 Гурбан провёл за «Минск», воспитанником которого является, 16 матчей во всех турнирах и отметился одним результативным пасом. Ранее футболист выступал за юношескую сборную Беларуси (до 19 лет), в составе которой сыграл восемь матчей и записал на свой счёт один забитый гол.

«СКА-Хабаровск» после восьми сыгранных туров Мелбет Первой лиги занимает в турнирной таблице последнее, 18-е место, набрав пять очков в восьми матчах. Отставание красно-синих от зоны сохранения прописки в дивизионе составляет одно очко.