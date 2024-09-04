Винисиус Жуниор: если ситуация с расизмом не изменится, нужно перенести ЧМ-2030 из Испании

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что Испания не должна быть организатором чемпионата мира — 2030, если в стране не изменится ситуация с расизмом.

«До 2030 года у нас есть очень большие возможности для развития. Поэтому я надеюсь, что Испания сможет развиваться и понять, насколько это серьёзно — оскорблять человека из-за цвета его кожи. Если в 2030 году ситуация не изменится, я думаю, нужно будет сменить место проведения, потому что игроки не будут чувствовать себя комфортно и в безопасности, играя на чемпионате мира», — приводит слова Винисиуса Marca со ссылкой на CNN.

Чемпионат мира — 2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу открытия турнира запланировано в Уругвае, Аргентине и Парагвае.