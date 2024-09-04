Игрок «Барселоны» Дани Ольмо высказался о феномене 17-летнего Ламина Ямаля

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио и чемпион Европы — 2024 Даниэль Ольмо высказался о прогрессе 17-летнего вингера каталонцев и сборной Испании Ламина Ямаля.

«Ямаль? Для меня это уже не так удивительно, потому что вся Европа видела то, что он сделал на Кубке Европы. У меня с ним прекрасные отношения, и мы надеемся доставить много радости всем фанатам «Барселоны», — приводит слова Ольмо испанское издание Marca.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

На старте текущего сезона на счету 17-летнего вингера четыре матча, в которых он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.