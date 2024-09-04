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Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса завершить карьеру в сборной

Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса завершить карьеру в сборной
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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на решение форварда Луиса Суареса покинуть уругвайскую национальную команду.

«Луисито навсегда. Ты вписал своё имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Я так тебя люблю», — написал Неймар на своей странице в соцсети, прикрепив фото Суареса.

Напомним, Суарес объявил о своём уходе 3 сентября. Центральный нападающий выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За это время футболист провёл за национальную команду 142 матча, в которых забил 69 голов, и является лучшим бомбардиром в истории сборной. В составе сборной Уругвая футболист стал обладателем Кубка Америки 2011 года.

На Кубке Америки — 2024 Суарес вместе со сборной Уругвая дошёл до полуфинала турнира, где проиграл национальной команде Колумбии (0:1). В матче за третье место сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады (2:2, 4:3 пен.). На турнире Суарес принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Отметим, что ранее Неймар и Суарес были одноклубниками, выступая вместе за «Барселону».

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