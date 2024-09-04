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Средняя цена входящих трансферов в России значительно упала после начала СВО

Средняя цена входящих трансферов в России значительно упала после начала СВО
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ФИФА на официальном сайте опубликовала отчёт о трансферной деятельности по регионам мира в последние пять лет.

В 2022 году было зафиксировано значительное падение средней цены входящих трансферов в России. Тогда же на Украине началась специальная военная операция и российские клубы столкнулись с санкциями. Средняя цена трансферов на вход в 2022 году составила $ 1,76 млн.

Входящие трансферы в России

Входящие трансферы в России

Фото: ФИФА

Тем не менее в 2023 году был зафиксирован наибольший показатель средней цены исходящих трансферов — $ 6,77 млн. Тогда был совершён переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

Исходящие трансферы из России

Исходящие трансферы из России

Фото: ФИФА

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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