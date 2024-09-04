Сегодня, 4 сентября, пройдут матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Расписание матчей Кубка России 4 сентября:
12:00. «Динамо-Владивосток» – «Сибирь» (Новосибирск)
16:00. «Космос» (Долгопрудный) – «Амкал» (Москва)
17:00. «Челябинск» – «Чертаново» (Москва)
17:00. «Волга» (Ульяновск) – «Динамо» (Киров)
18:00. «Астрахань» – «Волгарь» (Астрахань)
18:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Динамо-Ставрополь»
18:00. «Муром» – «Химик» (Дзержинск)
18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Ленинградец» (Ленинградская область)
18:30. «Орёл» – «Салют» (Белгород)
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» — 2:1.