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«Игра получилась проходной». Бубнов — о матче «Зенита» и «Пари НН»

«Игра получилась проходной». Бубнов — о матче «Зенита» и «Пари НН»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла в субботу, 31 августа. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Отличились Лусиано Гонду (дважды) и Вендел.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Зенит» являлся явным фаворитом перед этой игрой, сценарий, в принципе, известен был заранее. Преимущество команды Семака легко прогнозировалось, а от «Пари НН» ожидалась игра от обороны, надежда на контратаки и стандарты. Ничего у хозяев в итоге не получилось: стандартов почти не было, контратаки не удавались. Единственное, что им удалось, так это помочь сопернику два гола забить. Первый и третий мяч сами «привезли», Вендел и Лусиано шансами воспользовались. Игра получилась проходной, в который явный фаворит разобрался легко с аутсайдером. Моментов у «Зенита» хватало, могли и больше забить», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав шесть очков.

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