«Игра получилась проходной». Бубнов — о матче «Зенита» и «Пари НН»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла в субботу, 31 августа. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Отличились Лусиано Гонду (дважды) и Вендел.

«Зенит» являлся явным фаворитом перед этой игрой, сценарий, в принципе, известен был заранее. Преимущество команды Семака легко прогнозировалось, а от «Пари НН» ожидалась игра от обороны, надежда на контратаки и стандарты. Ничего у хозяев в итоге не получилось: стандартов почти не было, контратаки не удавались. Единственное, что им удалось, так это помочь сопернику два гола забить. Первый и третий мяч сами «привезли», Вендел и Лусиано шансами воспользовались. Игра получилась проходной, в который явный фаворит разобрался легко с аутсайдером. Моментов у «Зенита» хватало, могли и больше забить», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав шесть очков.