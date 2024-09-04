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Кириченко — о вылете «Текстильщика» из Кубка России: наши замены не усилили игру

Кириченко — о вылете «Текстильщика» из Кубка России: наши замены не усилили игру
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко объяснил причины поражения команды в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с костромским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 1
3 : 4
Спартак Кс
Кострома
1:0 Елисеев – 22'     1:1 Киселёв – 67'    
Удаления: нет / Демьянов – 59'

«Во втором тайме стали очень много проигрывать подборов, борьбы, единоборств. Поэтому могу только поздравить «Спартак» с тем, что команда вдесятером смогла переломить игру. К сожалению, удаление сыграло злую шутку с нами. К тому же замены, мягко говоря, не усилили игру», — заявил Кириченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Текстильщиком» и «Спартаком» Кострома состоялся накануне, 3 сентября. Команды играли на стадионе в Иванове. Победу в игре одержал «Спартак» со счётом 1:1 (4:3 пен.). На 22-й минуте матча забил полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев. На 67-й минуте игрок костромского «Спартака» Геннадий Киселёв сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказались гости.

На 59-й минуте встречи полузащитнику «Спартака» Виктору Демьянову была показана красная карточка. В предыдущем раунде Кубка России костромской «Спартак» обыграл медийный клуб 2DROTS со счётом 1:0. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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