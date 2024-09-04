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Радимов: Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, когда он в форме и без скандалов

Радимов: Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, когда он в форме и без скандалов
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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах нападающего Александра Соболева в стане сине-бело-голубых. По мнению эксперта, форвард может закрепиться в составе чемпиона страны, если будет в хорошей форме и не будет попадать в скандалы. Также Радимов отметил, что Соболеву будет сложно из-за того, что его критикуют болельщики «Зенита».

«Соболев должен понимать, что если в «Спартаке» его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться. Вот он куплен для обоймы, а дальше выигрываешь место — играешь, не выиграешь — не играешь.

То, что Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, мы это видели. Когда он в форме и без скандалов. То, что ему будет сложно из-за того, что болельщики не примут, мы тоже видели. Комментарии почитайте. Огромный плюс для него, что прежние ультрас сейчас не ходят на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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