«Хорошее приобретение». Бубнов — о новичке «Зенита» Лусиано

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду, который дебютировал в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.

«Аргентинец — игрок такого же плана, как и Кассьерра, поэтому логично, что Семак использовал сдвоенный центр в атаке. На фланге их поддерживал скрытый нападающий Педро, а основной объём в созидании ложился на плечи Вендела и Клаудиньо.

Думаю, что это хорошее приобретение, посмотрим, как у него будет дальше складываться. В принципе, есть ещё у команды и третий игрок в атаку подобного плана — Соболев, а вот Сергеев исполняет несколько другие функции», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав шесть очков.