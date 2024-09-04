Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челябинск — Чертаново. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хорошее приобретение». Бубнов — о новичке «Зенита» Лусиано

«Хорошее приобретение». Бубнов — о новичке «Зенита» Лусиано
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду, который дебютировал в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Аргентинец — игрок такого же плана, как и Кассьерра, поэтому логично, что Семак использовал сдвоенный центр в атаке. На фланге их поддерживал скрытый нападающий Педро, а основной объём в созидании ложился на плечи Вендела и Клаудиньо.

Думаю, что это хорошее приобретение, посмотрим, как у него будет дальше складываться. В принципе, есть ещё у команды и третий игрок в атаку подобного плана — Соболев, а вот Сергеев исполняет несколько другие функции», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав шесть очков.

Материалы по теме
Новый нападающий «Зенита» разорвал в первом же матче. Теперь есть вопрос по Соболеву
Видео
Новый нападающий «Зенита» разорвал в первом же матче. Теперь есть вопрос по Соболеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android