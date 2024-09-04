Жерар Пике высказался об игре «Барселоны» под руководством Флика

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об игре сине-гранатовых под руководством немецкого тренера Ханси Флика.

«На данный момент дела идут очень хорошо, новички, такие как Ольмо, на днях уже показали хорошие результаты, как и молодёжь, которая уже многое доказала во время предсезонной подготовки. Я думаю, что команда Флика достаточно высокого уровня, чтобы бороться за титулы», — приводит слова Пике испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. Флик возглавил «Барселону» этим летом, сменив в должности главного тренера Хави.