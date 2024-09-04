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«Барселона» представила выездной комплект игровой формы

«Барселона» представила выездной комплект игровой формы
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Испанская «Барселона» в социальных сетях представила выездной комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Барселона»

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На старте сезона «Барселона» обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

В ближайшем матче испанской Примеры «Барселона» встретится с «Жироной». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встреча состоится 15 сентября. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата страны «Барселона» (85) финишировала второй. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал» (95).

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