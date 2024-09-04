Хавбек «Барселоны» Ольмо рассказал о своей адаптации в клубе

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо рассказал, как проходит его адаптация в каталонском клубе.

«Мне пришлось, как и всем, работать на полную катушку, потому что команда уже начала тренироваться, когда я присоединился к «Барселоне». Я знаком со многими игроками по сборной, так что адаптация прошла хорошо», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

В матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков.