«Лантратов столько выручал, и тут такой провал». Бубнов — о матче «Локо» с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ошибках голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3). В составе «Краснодара» отличились Виктор Са, Эдуард Сперцян (с пенальти) и Джон Кордоба.

«Вообще он был самым надёжным в команде, если говорить в целом о последних матчах. Столько выручал, и тут такой провал. Первый гол — это даже не технический, а тактический брак. Момент нельзя назвать голевым, передача неточная. Принял верное решение, что решил сыграть на выходе, но нужно было не пытаться ловить, а выбивать кулаком! Он решил ловить, столкнулся с Кордобой, начал падать, испугался, что может травму получить, и выронил мяч. В конечном итоге краснодарцы мяч в ворота добили.

В конце тайма вторая ошибка. Здесь и неправильно принятое решение, и технический брак. Ненахов отдавал передачу, надо было сразу играть в касание, а не пытаться обработать. Но в этой ситуации и Ненахов должен разделить вину, потому что просто подставил вратаря. У тебя мяч, впереди есть партнёр на чужой половине поля. Можно было спокойно ему передачу отдавать, даже неточная получилась бы, ничего страшного. А он разворачивается назад и делает такую тактическую ошибку. Просто кошмар…» — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.