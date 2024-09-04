Александр Бубнов: меня удивляет, что «Локомотив» так много пропускает

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (0:3). В составе «Краснодара» отличились Виктор Са, Эдуард Сперцян (с пенальти) и Джон Кордоба.

«От первого гола удар психологический был, просто нокдаун. Второй гол — уже нокаут. И ведь это не голевые моменты были, просто дали такую фору сопернику, который ни в чём не уступает. «Краснодар» молодцы, не стали оборонять счёт, забили после перерыва третий.

А по «Локомотиву» меня ещё удивляет, что команда так много пропускает. Ну как лидер может 10 мячей пропустить? У идущего 15-м «Ахмата» столько же, а у «Зенита», для сравнения, только один», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.