«Абсолютно боевая единица». Владислав Радимов оценил новичка «Зенита» Лусиано Гонду

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Лусиано Гонду, который отметился дублем в дебютном матче за петербуржцев. Напомним, аргентинец забил два гола в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН». Радимов назвал Гонду полноценной боевой единицей для «Зенита» и отметил сильные игровые качества нападающего.

«Ну, во-первых, не каждый футболист, только приехав в другой зарубежный чемпионат, забивает гол, а тут сразу два. Мог и третий, кстати, забить. Конечно же, понравилась его нацеленность, здорово мячом владеет. Но, скажем, для крайнего нападающего — нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть.

Я спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что, в принципе, он центральный нападающий. Абсолютно боевая единица для «Зенита», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».