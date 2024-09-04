«Кто мы? Мясо!» «Спартак» объявил о партнёрстве с российским производителем продуктов

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о заключении соглашения с компанией «Мираторг».

«Заключили соглашение о партнёрстве с компанией «Мираторг» — ведущим производителем продуктов питания в России. Для красно-белых будут доступны совместные мероприятия и проекты на «Лукойл Арене», а также специальные предложения по покупке продукции компании «Мираторг».

Розничная сеть «Мираторга» включает в себя более 100 супермаркетов, где продаётся не только продукция собственного производства, но и уникальный ассортимент со всего мира.



Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» — написано в заявлении клуба.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 7-го тура.