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Игрок «Рубина» Иванов рассказал о разговоре с судьёй Карасёвым после матча со «Спартаком»

Игрок «Рубина» Иванов рассказал о разговоре с судьёй Карасёвым после матча со «Спартаком»
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Матч состоялся в субботу, 31 августа. Победу «Спартаку» принёс Эсекьель Барко, реализовав пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Говорил с Карасёвым после игры? Я спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Допустим, на Чумиче в первом тайме — он убегает, его цепляют, но не свистят. А в конце игры Барко просто лёг — и свистнули. Это не претензия, я просто спросил.

Удовлетворён ли был ответом? Конечно. Он говорит, что надо сесть и посмотреть. Ну, приеду домой, посмотрю. Это не было претензией с моей стороны, по-товарищески попросил объяснить. Эти моменты, может, и не сильно бросаются в глаза, но это заметно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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