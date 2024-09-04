Айван Тони будет зарабатывать в саудовском «Аль-Ахли» почти € 600 тыс. в неделю — Романо

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тони будет получать почти € 600 тыс. в неделю по контракту с саудовским клубом, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на британское онлайн-издание The Telegraph.

По информации источника, фиксированная зарплата нападающего составляет € 475 тыс., а с учётом бонусов Тони может получать € 593 тыс. Напомним, о переходе 28-летнего Айвана «Аль-Ахли» объявил 31 августа. Игрок заключил контракт до лета 2028 года.

Тони выступал в составе «Брентфорда» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1449 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.