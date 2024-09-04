«Она ещё не завершена». В «Локомотиве» высказались о трансферной кампании

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе клуба на трансферном рынке. Летнее трансферное окно в России закроется завтра, 5 сентября.

«Могу сказать, что она ещё не завершена, у нас ещё есть несколько дней. Могут быть приобретения. Нам ещё нужно укрепить защитную линию. При том что и Морозов, и Погостнов у нас в последнее время добились существенного прогресса, став в «Локомотиве» одними из сильнейших российских игроков своего амплуа. Но хотел бы трансферную кампанию оценить тогда, когда она будет полностью завершена.

Болельщики на встрече пытались нам предъявить претензию, что «Локомотив» мало приобретает. Я в очередной раз ответил, что клуб пытается развиваться по правилам футбольного менеджмента, а нас снова пытаются втянуть в поле неких финансовых авантюр», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.