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Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России

Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Бонжур, мужики!» — написала пресс-служба сборной России, прикрепив видео с приездом Сафонова.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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