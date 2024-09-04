«Барселона» сообщила сроки отсутствия Фермина Лопеса из-за травмы

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Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес пропустит около трёх недель из-за трамы бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Проведённые обследования показали, что Фермин Лопес получил травму прямой мышцы левого бедра. Примерное время простоя составит около трёх недель», — написано в заявлении.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На старте сезона «Барселона» обыграла «Валенсию» (2:1), «Атлетик» Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

В ближайшем матче испанской Примеры «Барселона» встретится с «Жироной». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встреча состоится 15 сентября. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.