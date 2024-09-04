Далер Кузяев прибыл в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев прибыл в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Футболисту пришлось преодолеть расстояние примерно в 20 тыс. километров.

Ранее отец Кузяева заявлял, что Далер всегда с радостью приезжает в национальную команду.

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.