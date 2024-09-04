Нагорных высказался о том, что Баринову снова не удалось уехать из «Локомотива» в Европу

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Дмитрий Баринова в европейский клуб

«Не расстроился ли Баринов, что снова не удалось уехать в Европу? Мне кажется, что нет. Он сейчас полностью погрузился в процесс. Дима — настоящий капитан, который сейчас выполняет большой объём работы и на поле, и за его пределами. Думаю, ему самому очень интересно быть в этой новой команде, участвовать в её строительстве. Всё-таки он один из последних, кто помнит ещё тот, чемпионский «Локомотив». Дима — некий символ этой эстафеты сквозь время», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Дмитрий Баринов провёл 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых оформил две результативные передачи.