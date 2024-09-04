Ольмо: все в «Барселоне» хотят выигрывать трофеи

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо заявил, что все игроки сине-гранатовых хотят выигрывать титулы.

«Я только что выиграл чемпионат Европы и не устал от побед. Я хочу побеждать ещё и ещё. Футболисту нельзя терять чувство голода до побед, и все в команде жаждут снова выиграть трофеи с «Барсой», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. Ольмо в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.