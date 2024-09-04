Балахнин: «Ростов» не сможет прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 в этом сезоне

Российский тренер Сергей Балахнин оценил трансферные перспективы «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Ростову» трудно было быть выше в таблице перед паузой на сборные. Впереди находятся команды посильнее. Считаю, что расстраиваться нечему. Седьмое место — нормальное для «Ростова».

Откровенно говоря, прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 у «Ростова» в этом сезоне не получится. Соперники хорошо усилились. Мы видим, как выглядят «Динамо» и «Локомотив», даже ЦСКА неплохо играет, «Спартак» выздоравливает не по дням, а по часам. Я уже не говорю про «Зенит». Раньше какой-то топ-клуб мог выпасть, поэтому команды победнее поднимались в таблице», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.