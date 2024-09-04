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Воспитанник ЦСКА Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама

Воспитанник ЦСКА Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама
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Воспитанник ПФК ЦСКА Виктор Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама в преддверии товарищеского матча этих сборных.

— Сборной России играть с командой Вьетнама. Как там с футболом?
— Уровень футбола во Вьетнаме хороший, но сейчас стараются развивать. Он ещё не достиг уровня России, но я вижу потенциал, они работают. Есть хорошая академия в Ханое, выращивают футболистов. В России похожую базу я видел только в Краснодаре. Есть всё: бассейн, много полей.

— А если сравнивать местный чемпионат с российским?
— Чемпионат тут похуже, чем в России. Но регулярно приглашают сильных иностранцев. VAR появился год назад, уровень организации, качество полей повышается. В будущем будет хороший, сильный турнир, — сказал Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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