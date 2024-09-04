«Космос» — «Амкал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

Сегодня, 4 сентября, в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Космос» из Долгопрудного и московский «Амкал». Команды будут играть на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Марнавским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счётом 2:0, а «Космос» на предыдущей стадии оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).