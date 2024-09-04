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Газзаев принял решение уйти с поста главного тренера «Родины»

Газзаев принял решение уйти с поста главного тренера «Родины»
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Российский тренер Владимир Газзаев покинул московскую «Родину». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Главный тренер команды Владимир Газзаев принял решение покинуть свой пост.

ФК «Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» — написано в заявлении клуба.

«Родина» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», который заработал 18 очков.

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