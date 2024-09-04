Полузащитник «Рубина» Иванов сравнил «Зенит» со «Спартаком»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов сравнил санкт-петербургский «Зенит» с московским «Спартаком».

«Зенит» более сыгранная команда. Сейчас только 7-й тур, у «Спартака» новый тренер и новые эмоции, это видно — они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность. Но даже если взять игру этих команд, то «Спартак» выглядел цельно и в каких-то моментах даже переигрывал. Но надо понимать, что у «Зенита» была большая потеря — Глушенков не играл. Сейчас, когда подъехали новые ребята (Гонду и Соболев) плюс восстановится Максим, можно будет смотреть на дистанции», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени. «Спартак» после семи туров располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.