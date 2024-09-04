Воспитанник ЦСКА Ле: Тороп может стать первым номером в команде

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле высказался об академии армейского клуба. По его мнению, у ЦСКА одна из лучших футбольных школ в России. Также Виктор Ле оценил потенциал своего бывшего одноклубника Владислава Торопа, который сейчас выступает за основную команду армейцев.

«ЦСКА — одна из лучших академий в России, очень хорошие тренеры. Когда я был там, мы выиграли молодёжный чемпионат России. Я очень благодарен ЦСКА за это время. Клуб много мне дал, я вырос там физически и тактически.

На пару матчей в молодёжку спускали Славу Торопа. Не прям хорошо общался, но видел качество. Слава может стать и номером один в ЦСКА», — сказал Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.