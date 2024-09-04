Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину»

Российский тренер Владимир Газзаев высказался о решении покинуть пост главного тренера московской «Родины».

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю всё возможное для побед своей команды. При этом бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что всё идет хорошо. Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определённых моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался.

Хочу поблагодарить за работу всех игроков нашей команды, весь тренерский штаб и административный состав. Благодарю за приглашение и желаю всего наилучшего владельцу клуба Сергею Александровичу Ломакину и Алексею Николаевичу Зинину», — приводит слова Газзаева пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Родина» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», который заработал 18 очков.