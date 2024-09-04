Воспитанник ЦСКА Ле: на московскую зарплату во Вьетнаме можно позволить себе очень многое

Воспитанник ПФК ЦСКА Виктор Ле высказался об уровне жизни во Вьетнаме. Футболист выступает за вьетнамский клуб «Хатинь».

— Во Вьетнаме всё дешевле. Но тут нет, например, творога, нельзя сделать блины. Можно где-то найти, но не в открытом доступе. Всё-таки еда здесь другая. Есть суп знаменитый. Но всё наше продаётся в таких же экзотических магазинах, как и магазины азиатской кухни в Москве. Они есть в Дананге, там много русских. Много раз там ел.

В Ханое на московскую зарплату себе многое можно позволить. Но в Москве я жил с родителями, не ходил за продуктами. Тут я впервые стал жить самостоятельно. Некоторые фрукты тут точно дешевле: ананасы, кокосы. Но яблоки дешевле в России, потому что их там больше, — сказал Ле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.