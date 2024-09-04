Дасаев: если сборная России не будет фаворитом с Таиландом и Вьетнамом, о чём говорить?

Бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» Ринат Дасаев высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

«Долгий перелёт может сказаться на качестве игры сборной России. Но, с другой стороны, они — профессионалы. Какая разница, сколько перелёт? Должны быстро восстановиться. Мы летали по 15 часов в Бразилию и Аргентину — и ничего. Сборная России должна выиграть оба матча. Если сборная России не будет фаворитом с Таиландом и Вьетнамом, о чём тогда говорить? Не знаю, буду ли смотреть игры, — зависит от работы», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с Вьетнамом Россия сыграет 5 сентября. Матч с Таиландом запланирован на 7-е число.